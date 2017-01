Wir, das einfache Volk ...

Der "Hass" im Volk ist schon längst umgeschlagen und zwar in grenzenlose Verachtung. Es wird einem übel, wenn man die Gesichter der Lügner, Verbrecher und perversen Psychopathen in der Politik nur sieht und man hat das Gefühl, als würde einem einer eine Kreissäge quer über den Schädel ziehen, wenn man sie auch noch ihre Lügenworthülsen aus ihren gierigen Hälsen herausspeien hört. Man wollte bei ihrem Anblick aufstehen und sich minutenlang erbrechen vor Ekel.



Wir, das einfache Volk, wollen

keinen Krieg mit Russland - wir wollen mit niemanden Krieg, sondern freundschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe mit allen Völkern dieser Erde. Wir haben schon lange erkannt, daß nicht die Völker sich streiten, sondern Kriegstreiber dieses Übel anzetteln und dran verdienen wollen. Wir haben erkannt, daß diese macht- und geldgeilen Psychopathen ihre Fäden ziehen, damit andere für sie morden und sie selbst ihren Hintern im Warmen geparkt Geld scheffeln können. Jeder ermordete Mensch bringt denen Geld und den Völkern unendliches Leid. Wir wollen sowas nicht mehr. Es mögen sich bitte die Leute, die Krieg wollen, ein menschenleeres Gebiet auf dieser Welt aussuchen und sich dort selbst gegenseitig umbringen.



Wir, das einfache Volk wollen nicht mehr belogen und weiter umerzogen werden. Wir wollen endlich die Wahrheit - die Wahrheit über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft!



Wir, das einfache Volk wollen keine Invasoren im Land, helfen aber echten Flüchtlingen gerne, bis sie wieder nach Hause können.



Wir, das einfache Volk wollen, daß die Gesetzesbrecher in der Politik endlich aus ihren Sesseln entfernt, verhaftet und gerecht verurteilt werden. Wir wollen keine Lynchjustiz, wir wollen echte rechtsstaatliche Gerechtigkeit.



Wir, das einfache Volk wollen, daß zuerst unserem Volk geholfen wird, damit kein Deutscher mehr auf der Strasse erfrieren muss und kein Kind unseres Volkes mehr Hunger leidet, während Invasoren neue Häuser gestellt und vollalimentiert werden.



Wir, das einfache Volk wollen keine Polygamie oder Kinderehen in unserem Land, geschweige denn, daß wir für die ganzen Kinder dieser Polygamisten und Kinderschänder bezahlen wollen.



Wir, das einfache Volk wollen eine Familienpolitik, die zuerst fördert, daß unser Volk wieder mehr Kinder bekommen kann, ohne bei einem oder zwei Kindern gleich am Bettelstab zu enden. Wir wollen auch, daß der verbrecherische Kindesentzug über die Jugendämter beendet wird.



Wir, das einfache Volk geben gerne, wenn unserem Volk in unserem Land zuerst das gegeben wurde, was wir uns mühsam erarbeitet haben. Alles was übrig ist, geben wir sehr gerne auch anderen. Wir haben wirklich kein Problem damit Überschuss zu teilen. Wir sind nicht raffgierig, sondern dankbar, weil wir selbst nur zu gut wissen, was es heißt Not zu leiden und es wird einem dann gegeben.



Wir, das einfache Volk wollen endlich wieder richtige Werte leben dürfen und nicht diese umgekehrten, die uns als westliche Werte verkauft werden. Wir wollen auch nicht zensiert, gegendert oder anglisiert werden. Wir wollen, daß die Zerstörung unserer Sprache beendet wird und wir wieder das sagen dürfen, was uns am Herzen liegt und zwar in unseren eigenen Worten. Wir wollen nicht mehr, daß jeglicher Kommentar, nur weil er gerade nicht political correct verfasst ist, als Hassrede diffamiert wird.



Wir, das einfache Volk wollen, daß die Zerstörung der Familien, das Traumatisieren unserer Kinder (z. B. durch so einen Irrsinn wie Frühsexualisierung - welches perverse Schwein hat sich das überhaupt ausgedacht?) und die Zerstörung unseres Landes beendet wird.



Wir, das einfache Volk wollen, daß der unendliche Schuldkult beendet wird, mit dem unser gesamtes Volk schizophreniert und in Spaltung gehalten wird. Die, die es wirklich betraf, die leben nicht mehr und wir, die nach dem Krieg geboren wurden, haben diese Dinge nicht begangen. Man bestraft keinen Menschen, der nichts verbrochen hat. Lasst uns endlich in Ruhe um unsere verstorbenen Ahnen trauern und ihnen das Gedenken, die Achtung und Würde geben, die ihnen zusteht. Wir wollen diese Denunzierungen unserer Großväter und Urgroßväter nicht mehr, die man als Kanonenfutter in diese widerwärtigen Kriege geschickt hat. Wir wollen auch die Denunzierungen unserer Großmütter und Urgroßmütter nicht mehr, die, nachdem ihre Männer ermordet wurden, alleine ihr Leben bestreiten mussten, Kinder alleine aufziehen und das Land wieder mit aufbauen mussten. Das Nachkriegsdeutschland war sozusagen entmannt nach dem Krieg. Es war nur noch für jede 7. bis 8. Frau ein Mann da. Die deutschen Frauen haben die meiste Arbeit geleistet und für die Zukunft - ihre Kinder - gesorgt. Wir sind ihnen unendlich dankbar für ihre übermenschlichen Leistungen. Und wir lassen es nicht mehr zu, daß diese Leistungen mit Denunzierungen geschmälert und verhöhnt werden.



Wir Frauen und Mädchen aus dem einfachen Volk wollen wieder ungestört auf die Strasse gehen können, ohne befürchten zu müssen, daß wir von irgendwelchen geistesgestörten Typen aus aller Herren Länder begrabscht, sexuell belästigt oder vergewaltigt werden. Wir möchten hier, in unserem öffentlichen Raum, unsere eigene Kultur leben, die wir über 2000 Jahre schon entwickelt haben und noch weiterentwickeln werden und wenn wir eine andere Kultur erleben wollen, reisen wir gerne in andere Länder und erfreuen uns der dortigen Gastfreundschaft. Diese bieten wir Reisenden aus anderen Ländern auch in unserem Land. Und genauso wie sie, freuen wir uns über ihren Besuch, sind aber trotzdem froh, wenn sie wieder nach Hause fahren. Es gilt weltweit dieser Spruch: "Fische und Gäste stinken nach 3 Tagen". Auch sie können uns nicht dauerhaft ertragen und umgekehrt ist es ebenso. Das sollte man gegenseitig berücksichtigen und respektieren. Wir benehmen uns in ihrem Land wie ein anständiger Gast, achten ihre Kultur, ihre Gesetze und Gepflogenheiten, also erwarten wir das auch von ihnen in unserem Land.



Wir, das einfache Volk wollen nicht gezwungen werden sich bewaffnen zu müssen, weil wir gezwungen werden uns gegen Verbrecher verteidigen zu müssen, die gar nicht im Land wären, wenn wir nicht Verbrecher in der Regierung sitzen hätten.



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit